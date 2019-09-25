"Я не так уж и плох": Гризманн оценил свои перспективы в Барселоне

Новости спорта:Антуан Гризманн поделился впечатлениями после победы на Вильярреалом.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поделился впечатлениями после победы на Вильярреалом (2:1).

«У нас были неудачные периоды, но мы будем прибавлять. Мы можем стать лучше и будем продолжать работать. У нас есть новички, которые должны адаптироваться к работе. Сейчас мы далеки от своей лучшей формы, но со временем мы прибавим. Здесь другой футбол, отличающийся от того, что был у меня в Атлетико», — приводит слова Антуана sport.es.

«Знал, что меня ждет. Буду прибавлять с каждой игрой. Я не так уж и плох, уже забил три мяча. Я работаю на команду, а если получается забить или ассистировать, еще лучше».

Французский нападающий перешел в Барселону из Атлетико этим летом за 120 млн евро. Первые голы за каталонцев забил в августе, отметившись дублем в ворота Бетиса.