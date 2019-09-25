Игрок Шахтера может перейти в Рому

Новости спорта:Лидер Шахтера Марлос не против воссоединится с Пауло Фонсекой.

Полузащитник Шахтера Марлос, натурализованный украинец, заинтересован в переходе в Рому, информирует итальянская пресса.

Итальянская Рома два года назад уже вела переговоры с донецким Шахтером, и теперь Марлос надеется, что настало время, чтобы перебраться в Серию А.

Агенты Марлоса предложили римскому клубу рассмотреть вариант приобретения полузащитника. Контракт Марлоса с Шахтером рассчитан до 2021 года.

Нынешний наставник джаллоросси Пауло Фонсека хорошо знает Марлоса. Бразилец был одним из ключевых звеньев донецкого Шахтера под его руководством в прошлом сезоне. Хавбек играет преимущественно на правой стороне атакующего треугольника. Это естественный левша, которые за счет физической силы способен на отличный дриблинг. Марлос по качеству и опыту может быть очень выгодным вариантом для Ромы.