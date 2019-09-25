Де Пена рассказал подробности своего перехода в Динамо

Новости спорта:Карлос де Пена рассказал, кто посоветовал ему переехать в Украину.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал, кто посоветовал ему переехать в Украину. По его словам, игра за киевскую команду — второй его шанс закрепиться в Европе.

«Кто посоветовал мне перейти в Динамо? Человек, кто поверил в меня, и посоветовал переехать сюда — это Леонид Буряк. Он — легенда Динамо. Я ему очень благодарен за это» — приводит слова де Пена xsport.ua.

«Я играл в Уругвае долгое время. Захотелось чего-то другого. Это мой второй шанс в Европе. Динамо — великая команда в Украине и Европе. Я счастлив здесь».

Напомним, что Де Пена с 2015 по 2017 год играл за Мидлсбро.

В апреле этого года уругваец на правах свободного агента перешел в Динамо. Хавбек провел 10 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

Де Пена стал лучшим игроком 8 тура УПЛ после дубля в ворота Ворсклы (5:0).