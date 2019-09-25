Алиссон: Я уже почти готов, нужно лишь вернуть силу

Новости спорта:Алиссон Беккер практически восстановился от травмы.

Голкипер Ливерпуля Алисон Бекер рассказал о восстановлении после травмы, из которой он был вынужден пропустить начало сезона.

"Я движусь вперёд, думаю, что уже почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо. Чувствую уверенность в своих силах, теперь нужно вернуть свою силу.

Ещё две недели назад я не мог толком ходить. Теперь бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была повреждена. Я очень рад этому.

Когда наблюдаю за нашими матчами со стороны, очень хочу вернуться на поле. Хочу помогать своей команде, не могу дождаться, когда снова выйду на поле», — цитирует Алисона пресс-служба Ливерпуля.

Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, одержав шесть побед подряд.