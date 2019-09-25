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Эксперт: Кроме Ярославского, футбол в Харькове никому не нужен

Эксперт: Кроме Ярославского, футбол в Харькове никому не нужен
12:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Игорь Цыганык заявил, кто по-настоящему любит футбол в Харькове

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче «Циганик Live» рассказал о ситуации в харьковском футболе:

«Почему Ярославский не финансирует сейчас футбол? Наверное, этот вопрос стоит задать ему. Я просто знаю, что его любовь – это «Металлист». Он много вложил в эту команду. «Металлист 1925» его абсолютно не интересует, потому что это не его история. Его история – это как раз «Металлист».

Я бы очень хотел, чтобы Ярославский снова заинтересовался футболом, снова заинтересовался Харьковом. Для Харькова большой футбол необходим, и тот уровень, который демонстрирует «Металлист 1925» не отвечает тому статусу и тем амбициям, которые есть у Харькова.

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Как показала практика и история, кроме него никому тот футбол в Харькове не нужен. Мы это понимаем, потому что прошло много времени. В 2014 году он отошел от футбола, и с тех пор ни один бизнесмен, ни один человек или организация не заинтересовались харьковским футболом настолько, насколько им интересовался бывший президент.

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Все по теме:

ФК Металлист, Александр Ярославский, Новости футбола, Игорь Цыганык.
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