"Было страшно переходить в киевский клуб": экс-легионер Динамо

Новости спорта:Латыш Марис Верпаковскис рассказал, какие эмоции он испытывал при переходе в Динамо.

Верпаковских выступал за Динамо с 2003-го по 2007-й года, после чего еще четыре года находился на контракте с клубом, но играл в арендах в Европе. В Украину Марис перебрался из латвийского клуба Сконто.

"У меня было еще несколько предложений, но для меня Динамо Киев – особенный, ведь это большой клуб. Преимуществом было то, что я знал русский и мне будет легче адаптироваться. В этом мне повезло, хотя в первое время было очень тяжело. Особенно — первые два-три месяца. Были огромные нагрузки и конкуренция за место в составе. Жил на базе, поблажек никаких не было. Очень тяжело", — сказал Марис.

"Было страшно переходить в Динамо. Были мысли: "Что я там вообще буду делать?". Я из маленького города, а там собраны лучшие футболисты не только Украины. Как с ними конкурировать? Я об этом говорил с отцом и агентом, но мы решили, что если не попробовать, то никогда не узнаешь, как бы оно вышло. Лучше попробовать. Зачем тогда играть в футбол, если бояться?".

С Динамо Верпаковских становился чемпионом Украины и дважды обладателем Кубка.