Шаран - о матче Кубка Украины: Почему мы должны играть с этой командой?

Новости спорта:Владимир Шаран прокомментировал решение отправить на матч с Диназом в рамках Кубка Украины дублирующий состав.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал решение отправить на матч с Диназом в рамках Кубка Украины дублирующий состав.

Основа продолжит готовиться к матчам УПЛ и Лиги Европы. Место Шарана в сегодняшнем матче займет его ассистент.

«Мы планировали свою работу так, что в это время мы не играем. Потом ко мне заходит человек на базе и говорит, что мы играем с Диназом. Я был очень удивлен. Говорю: с каким Диназом? Почему мы должны играть с этой командой?», — рассказал коуч в комментарии ТК Футбол.

«Мы играем на Кубок, потому что на момент жеребьевки не занимали место в топ-6 турнирной таблицы УПЛ. Это нам сломало планы. Мы не готовимся к Кубку, а ведем подготовку к матчу УПЛ. На Кубок поехал дублирующий состав, остался мой помощник и некоторые футболисты, которые играли с Колосом. Мы готовимся к турам УПЛ и Лиги Европы».

«Но наш дубль — это футболисты, которые хотят играть и попадать в основной состав. Вот они и будут выходить и доказывать. Я в этом проблем не вижу. Задача — только побеждать и выходить в следующий раунд».

Матч между Диназом и Александрией состоится сегодня в 15:00.

В субботу, 28 сентября, подопечные Шарана примут Львов, а уже на следующей неделе, 3 октября, сыграют с Гентом во втором туре группового раунда Лиги Европы.