МЮ хочет подписать форварда Ювентуса

Новости спорта:Манчестер Юнайтед хочет усилить атаку Марио Манджукичем.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании вице-чемпиона мира Марио Манджукича, который в этом сезоне выпал с ротации Ювентуса.

Сейчас в МЮ явные проблемы с атакой. Сразу семь коллективов забили больше, чем Манчестер Юнайтед в премьер-лиге. Также стоит сказать, что Рэшфорд и Марсиаль часто травмируются.

Согласно сообщениям прессы, сам Сульшер попросил руководство купить хорвата.

Если переход состоится, то Марио сыграет в четвертом топ-чемпионате. Он выступал в Бундеслиге (Вольфсбург и Бавария), Примере (Атлетико) и Серии А.