Кубок Украины: расписание матчей 25 сентября

Новости спорта:В среду, 25 сентября, пройдут матчи третьего предварительного этапа Кубка Украины.

Сегодня состоятся матчи Кубка Украины - в бой вступают команды Премьер-лиги, правда, со второй шестерки. Среди интересных матчей: Ингулец - Карпаты, Николаев - Черноморец, Агробизнес - Днепр-1. Но каждый матч может стать интересным, ведь это кубковый матч.

Кубок Украины: 25 сентября, среда

15:00 "Кремень" – "Олимпик"

15:00 "Агробизнес" – "Днепр-1"

15:00 "Николаев" – "Черноморец"

15:00 "Диназ" – "Александрия"

15:30 "Буковина" – "Львов"

16:00 "Минай" – "Волынь"

17:00 "Ингулец" – "Карпаты"

18:00 "Альянс" – "Балканы"

19:00 "Оболонь-Бровар" – "Горняк-Спорт"

Команды Премьер-лиги первой шестерки вступают в бой со следующей стадии - 1/8 финала Кубка Украины.

К тому же, сегодня состоится матч 4-го тура УПЛ Мариуполь - Динамо Киев. Игра начнется в 17:00, трансляция - на канале Футбол 1.