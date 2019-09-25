Тренер Альвареса: Ковалев может закончить бой одним ударом

Новости спорта:Тренер Альвареса с уважением относится к Сергею Ковалеву.

Тренер чемпиона мира в среднем весе и втором среднем весе Сауля Альвареса Эдди Рейносо высказался о предстоящем поединка своего подопечного против обладателя пояса WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

Наставник мексиканского боксера считает россиянина отличным нокаутером, поэтому он не думает, что этот бой будет легким для Канело.

"Только великие бойцы, которые хотят оставить свое наследие, рискуют подобным образом. Мы очень хорошо знаем Ковалева и понимает с чем придется столкнуться. Он потрясающий боксер, который оставляет все на ринге. Он может закончить бой одним ударом.

Но мы хотим, чтобы Сауль стал чемпионом в четырех дивизионах и первым с 1938 года, со времен Генри Армстронга, кто владел бы поясами в трех весовых категориях одновременно" - приводит слова Рейносо Boxing Scene.