Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч

Сегодня в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко азовцы принимают киевское Динамо. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Этот матч должны были сыграть еще в середине августа, но командам дали отсрочку из-за выступления в еврокубках – вся страна верила, что Динамо пройдёт Брюгге, а Мариуполь справится с АЗ.
Команда Бабича не проигрывает вот уже 3 матча к ряду. Киевляне после игрового кризиса начали демонстрировать результат, как в Лиге Европы, так и в чемпионате.
У киевлян 11 очков, у мариупольцев - 9. В случаи победы хозяев, они обгонят Динамо в турнирной таблице.
Кадровые потери
Мариуполь: Фомин, Танкоский - травмы, Федорчук - дисквалификация.
Динамо: Миколенко, Бурда, Дуэллунд - травмы.
Где смотреть
Матч начнется в 17:00, трансляция на канале Футбол 1.
Ситуация в чемпионате перед матчем
Напомним, сегодня будут сыграны матчи 1/16 Кубка Украины по футболу.