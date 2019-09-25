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Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч

Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
15:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:В среду Мариуполь и Динамо сыграют перенесенный матч чемпионата Украины.

Сегодня в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко азовцы принимают киевское Динамо. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Этот матч должны были сыграть еще в середине августа, но командам дали отсрочку из-за выступления в еврокубках – вся страна верила, что Динамо пройдёт Брюгге, а Мариуполь справится с АЗ.

Команда Бабича не проигрывает вот уже 3 матча к ряду. Киевляне после игрового кризиса начали демонстрировать результат, как в Лиге Европы, так и в чемпионате.

У киевлян 11 очков, у мариупольцев - 9. В случаи победы хозяев, они обгонят Динамо в турнирной таблице.

Кадровые потери

Мариуполь: Фомин, Танкоский - травмы, Федорчук - дисквалификация.

Динамо:  Миколенко, Бурда, Дуэллунд - травмы.

Где смотреть

Матч начнется в 17:00, трансляция на канале Футбол 1.

Ситуация в чемпионате перед матчем

Напомним, сегодня будут сыграны матчи 1/16 Кубка Украины по футболу.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь, Мариуполь - Динамо.
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