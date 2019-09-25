Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч

Новости спорта:В среду Мариуполь и Динамо сыграют перенесенный матч чемпионата Украины.

Сегодня в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко азовцы принимают киевское Динамо. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Этот матч должны были сыграть еще в середине августа, но командам дали отсрочку из-за выступления в еврокубках – вся страна верила, что Динамо пройдёт Брюгге, а Мариуполь справится с АЗ.

Команда Бабича не проигрывает вот уже 3 матча к ряду. Киевляне после игрового кризиса начали демонстрировать результат, как в Лиге Европы, так и в чемпионате.

У киевлян 11 очков, у мариупольцев - 9. В случаи победы хозяев, они обгонят Динамо в турнирной таблице.

Кадровые потери

Мариуполь: Фомин, Танкоский - травмы, Федорчук - дисквалификация.

Динамо: Миколенко, Бурда, Дуэллунд - травмы.

Где смотреть

Матч начнется в 17:00, трансляция на канале Футбол 1.

Ситуация в чемпионате перед матчем

Напомним, сегодня будут сыграны матчи 1/16 Кубка Украины по футболу.