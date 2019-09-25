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Мариуполь - Динамо: в каких цветах сыграют команды

Мариуполь - Динамо: в каких цветах сыграют команды
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Стало известно, в какой форме футболисты “Динамо” и “Мариуполя” сыграют сегодня перенесенный матч 4 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

25 сентября на поле мариупольского стадиона имени Владимира Бойко динамовцы выйдут в белых футболках и синих шортах (вратарь - в черном), мариупольцы — в оранжевых футболках и шортах (вратарь - в сером). Об этом сообщает пресс-служба ФК “Мариуполь”.

Соответствующее решение было принято в день матча на традиционном совещании с участием официальных лиц.

Поединок начнется в 17.00.

Тренерский штаб азовцев сегодня не сможет рассчитывать на травмированных Фомина и Танковского, а также дисквалифицированного Федорчука. Есть кадровые проблемы и у киевлян. Из-за травмы в заявку не попали Миколенко, Бурда и Дуэлунд.

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Через три дня после перенесного матча с киевским "Динамо" подопечные Александра Бабича встретятся с черниговской "Десной".

"Мариуполь" не проигрывает в трех играх подряд (1 победа, 2 ничьи). На своем же поле азовцы провели в этом чемпионате два матча: 1 победа, 1 ничья.

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