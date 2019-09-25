Скачать
Среда, 25.09.2019
Мариуполь 0:0 Динамо: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Мариуполь 0:0 Динамо: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Определилась соперница Ястремской в 1/4 финала турнира в Ухане
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)
Александр Усик оценил Тайрона Спонга (Видео)

Тренер Шахтера: В каждом туре может произойти нечто удивительное

Тренер Шахтера: В каждом туре может произойти нечто удивительное
16:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Луиш Каштру прокомментировал ближаший матч своей команды с Ворсклой.

Луиш Каштру, в частности, отметил, что считает “Ворсклу” достаточно сильной командой, его подопечные будут готовиться к поединку очень серьезно и без оглядки на турнирную таблицу.

“Сейчас очень сложный момент, когда мы практически не занимаемся, а просто восстанавливаемся к следующей игре. Это немного другой способ тренировки - больше смотрим видео, чем отрабатываем на поле. Для ребят очень важно восстановиться, когда такое огромное количество поединков. Но это восстановление с мячом. В целом все хорошо. Команда сильная. Всегда крайне важно, чтобы психология футболистов была на должном уровне. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Мы посмотрели “Ворсклу”. Команда пытается разыгрывать от ворот, любит контролировать мяч, проводить позиционные атаки и делает это достаточно качественно. Несколько футболистов действуют в первой линии атаки, но при этом остаются достаточно безопасными в обороне. К сожалению, они не достигли хорошего результата с “Динамо” в последней игре, но “Ворскла” достаточно сильна. Футбольный матч - это всегда непредсказуемо, и ни в коем случае нельзя смотреть на турнирную таблицу. В каждом туре может произойти нечто удивительное. Несмотря на то, что мы являемся фаворитами, нужно очень хорошо готовиться к каждому поединку. Что мы и сделаем, вне всяких сомнений", - цитирует Каштру пресс-служба ФК "Шахтер".

Игрок Шахтера может перейти в Рому

Как сообщалось, футболисты донецкого клуба “Шахтер” завершают подготовку к поединку с полтавской “Ворсклой”, который состоится 27 сентября в рамках 9-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-Лиги. Утром 25 сентября подопечные Луиша Каштру провели одну из заключительных тренировок перед вылетом в Харьков.

Поединок “Шахтер” - “Ворскла” пройдет на харьковском стадионе ОСК “Металлист” и начнется в 19.00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мариуполь 0:0 Динамо: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
02 Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
03 Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
04 Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
05 Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь