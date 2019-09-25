Тренер Шахтера: В каждом туре может произойти нечто удивительное

Новости спорта:Луиш Каштру прокомментировал ближаший матч своей команды с Ворсклой.

Луиш Каштру, в частности, отметил, что считает “Ворсклу” достаточно сильной командой, его подопечные будут готовиться к поединку очень серьезно и без оглядки на турнирную таблицу.

“Сейчас очень сложный момент, когда мы практически не занимаемся, а просто восстанавливаемся к следующей игре. Это немного другой способ тренировки - больше смотрим видео, чем отрабатываем на поле. Для ребят очень важно восстановиться, когда такое огромное количество поединков. Но это восстановление с мячом. В целом все хорошо. Команда сильная. Всегда крайне важно, чтобы психология футболистов была на должном уровне. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Мы посмотрели “Ворсклу”. Команда пытается разыгрывать от ворот, любит контролировать мяч, проводить позиционные атаки и делает это достаточно качественно. Несколько футболистов действуют в первой линии атаки, но при этом остаются достаточно безопасными в обороне. К сожалению, они не достигли хорошего результата с “Динамо” в последней игре, но “Ворскла” достаточно сильна. Футбольный матч - это всегда непредсказуемо, и ни в коем случае нельзя смотреть на турнирную таблицу. В каждом туре может произойти нечто удивительное. Несмотря на то, что мы являемся фаворитами, нужно очень хорошо готовиться к каждому поединку. Что мы и сделаем, вне всяких сомнений", - цитирует Каштру пресс-служба ФК "Шахтер".

Как сообщалось, футболисты донецкого клуба “Шахтер” завершают подготовку к поединку с полтавской “Ворсклой”, который состоится 27 сентября в рамках 9-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-Лиги. Утром 25 сентября подопечные Луиша Каштру провели одну из заключительных тренировок перед вылетом в Харьков.

Поединок “Шахтер” - “Ворскла” пройдет на харьковском стадионе ОСК “Металлист” и начнется в 19.00.