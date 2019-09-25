Харри Реднапп назвал причину проблем МЮ

Новости спорта:Известный английский тренер считает, что в МЮ посредственный состав.

Известный английский тренер Харри Реднапп считает, что нынешние проблемы Манчестер Юнайтед обусловлены подбором футболистов.

"Впереди у Манчестер Юнайтед много работы, эту команду даже близко нельзя назвать хорошей. Можно говорить об Оле Сульшере, можно критиковать главных тренеров, но игроки в его команде такие, какие есть.

Я смотрел на Юнайтед перед игрой с Вест Хэмом и думал: «Они выглядят как середняк». Вест Хэм казался более сильной командой. Таково сейчас реальное положение дел в Юнайтед. Боюсь, у них слишком средний состав. Болельщики вынуждены будут терпеть поражения до тех пор, пока клуб не подпишет еще четыре-пять игроков.

У Манчестер Юнайтед есть великие традиции, это особенный клуб, один из величайших клубов в мировом футболе, поэтому игроки к ним пойдут. Но их нынешняя трансферная политика была недостаточно хорошей. С теми игроками, которые есть у них сейчас, им будет непросто. Я не знаю, завершат ли они сезон в первой четверке, они могут выпасть даже из шестерки, если не будут осторожны», - цитирует Реднаппа Goal.