Рома - Аталанта: анонс и где смотреть матч Серии А

Новости спорта:В среду, 25 сентября, в чемпионате Италии Рома принимает Аталанту.

Сегодня в Италии состоится 7 матчей в рамках 5-го тура Серии А. Первыми в бой вступают Рома и Аталанта на "Стадио Олимпико". Руслан Малиновский приедет в гости к Паулу Фонсеке.

Команды пребывают соседями в турнирной таблице. Римляне всего на 1 очко опережают гостей из Бергамо.

В предыдущем матче Аталанты против Фиорентины украинец Руслан Малиновский впервые в сезоне вышел в стартовом составе и отлично себя зарекомендовал. Тифози ожидают, что Руслан и сегодня сыграет в старте.

Ситуация в Серии А перед матчем

Матч Рома - Аталанта начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Напомним, обе команды участвуют в еврокубках: Рома - в Лиге Европы, Аталанта - в Лиге чемпионов.