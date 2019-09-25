Рома - Аталанта: анонс и где смотреть матч Серии А

Сегодня в Италии состоится 7 матчей в рамках 5-го тура Серии А. Первыми в бой вступают Рома и Аталанта на "Стадио Олимпико". Руслан Малиновский приедет в гости к Паулу Фонсеке.
Команды пребывают соседями в турнирной таблице. Римляне всего на 1 очко опережают гостей из Бергамо.
В предыдущем матче Аталанты против Фиорентины украинец Руслан Малиновский впервые в сезоне вышел в стартовом составе и отлично себя зарекомендовал. Тифози ожидают, что Руслан и сегодня сыграет в старте.
Ситуация в Серии А перед матчем
Матч Рома - Аталанта начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1.
Напомним, обе команды участвуют в еврокубках: Рома - в Лиге Европы, Аталанта - в Лиге чемпионов.