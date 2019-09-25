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Рома - Аталанта: анонс и где смотреть матч Серии А

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Рома - Аталанта: анонс и где смотреть матч Серии А
17:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В среду, 25 сентября, в чемпионате Италии Рома принимает Аталанту.

Сегодня в Италии состоится 7 матчей в рамках 5-го тура Серии А. Первыми в бой вступают Рома и Аталанта на "Стадио Олимпико". Руслан Малиновский приедет в гости к Паулу Фонсеке.

Команды пребывают соседями в турнирной таблице. Римляне всего на 1 очко опережают гостей из Бергамо. 

В предыдущем матче Аталанты против Фиорентины украинец Руслан Малиновский впервые в сезоне вышел в стартовом составе и отлично себя зарекомендовал. Тифози ожидают, что Руслан и сегодня сыграет в старте. 

Ситуация в Серии А перед матчем

Матч Рома - Аталанта начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Футбол 1.

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Напомним, обе команды участвуют в еврокубках: Рома - в Лиге Европы, Аталанта - в Лиге чемпионов.

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ФК Рома, Серия А, ФК Аталанта, Новости футбола.
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