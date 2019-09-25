Ливерпуль интересуется лидером Лестера

Новости спорта:Англичанин Джеймс Мэддисон всерьез заинтересовал Ливерпуль.

Джеймс Мэддисон уже не первый сезон является твердым игроком основы Лестера. Более того, в этом сезоне он является настоящим лидером коллектива.

На счету 22-летнего англичанина 2 гола и 2 результативные передачи в 7 играх. Именно его активная игра позволила "лисам" победить у себя дома Тоттенхэм 2:1.

Как сообщает английская пресса, за Джеймсон зимой будет настоящая охота. Большую активность к игроку проявляет действующий обладатель Лиги чемпионов и лидер турнирной таблицы АПЛ Ливерпуль.

Контракт игрока действует до июня 2023 года. Футболист является воспитанником Ковентри. Также играл за Норвич и Абердин.