Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)

Новости спорта:Мариуполь и Динамо выдали шикарный матч в перенесенном матче четвертого тура УПЛ.

В среду, 25 сентября, в Мариуполе на стадионе им. В.С. Бойко состоялся перенесенный матч Мариуполь - Динамо. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу вице-чемпионов Украины.

Мариуполь 0:1 Динамо

Гол: Вербич 90+2'

Предупреждения: Вербич 90+3' - Тищенко 33', Быков 43', Чех 70', Путря 88'

Команды очень бодро начали поединок и целый тайм фактически провели в "атакующем" режиме. Бойко и Худжамов стали главными героями первой 45-минутки. Особенно отличился вратарь хозяев, который спасал свои ворота после ударов из убойных позиций. Бойко по-настоящему пришлось вступить в игру после ошибки Караваева: голкипер мастерски справился с выходом один на один. К слову, в первом тайме случился и скандальный эпизод, в котором защитник Мариуполя сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери не усмотрел "игру рукой" и оставил эпизод без внимания.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Во втором тайме команды продолжили "качели" и создали на двоих уйму моментов. В середине тайма Цыганков из пределов штрафной пробил мимо Худжамова, но игрок Маруиполя Яворский вынес мяч с "ленточки". На последних минутах встречи Виктор угодил в каркас ворот, а уже в добавленное время Вербич забил победный гол: после подачи Караваева.

Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский 51'), Корниенко, Чех (Горбунов 80'), Мишнев, Чурко, Топалов (Путря 70'), Тищенко, Вакула.

Динамо: Бойко , Караваев, Кадар, Шабанов, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Де Пена (Шепелев 62'), Цыганков, Родригес (Беседин 62'), Вербич.

Эта победа позволила киевлянам подняться на 3-е место в турнирной таблице УПЛ, Мариуполь, в свою очередь, занимает 8-е место. В следующем туре Динамо примет Днепр-1, Мариуполь дома сыграет с Десной. Игры состоятся 29 сентября.