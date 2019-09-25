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Кто заменит Зидана: Фатих Терим среди претендентов на главного тренера Реала

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Кто заменит Зидана: Фатих Терим среди претендентов на главного тренера Реала
19:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Кто сможет заменить Зидана у руля Реала - появился список главных претендентов.

Трансферный рекорд этого лета (317 миллионов евро), потраченные Реалом для построения команды Зидана, результатов не приносит.

Президент клуба Флорентино Перес разочарован стартом нового сезона. Огня в события добавило разгромное поражение на старте Лиги чемпионов от ПСЖ (3:0). Матч, который мог претендовать на финал еврокубка превратился в обидный проигрыш принципиальному сопернику.

Безусловно, нельзя снимать со счетов переполненный лазарет сливочных, но былую игру Зидан пока построить не может.

Испанские СМИ сообщают, что Перес хочет пригласить на должность главного тренера Реала Маурисио Почеттино и Жозе Моуриньо.

Владельцу сливочных очень нравится Почеттино, но пока уговорить аргентинского наставника Пересу не удалось. К тому же, Почеттино сейчас тренирует Тоттенхэм, в котором у него все налажено. 

Вторым номером в списке Переса, по сообщениям испанских СМИ, является старый знакомый - Жозе Моуриньо.

Хоть португалец и находится без клуба, но возвращать специалиста руководство Реала пока не спешит. Все помнят, как расстались в клубе. К тому же, некоторые ключевые игроки команды не очень будут довольны возвращением Жозе.

С другой стороны у Реала появился новый вариант - "Император" Фатих Терим, который сейчас возглавляет Галатасарай.

Турецкий клуб играет в одной группе Лиги чемпионов с Реалом. И в первом туре отлично зарекомендовал себя в матче на выезде против Брюгге (0:0).

Лига конференций Европы УЕФА: что нужно знать о новом клубном турнире

Многое расставит все на свои места при личной встрече Галатасарая и Реала в Лиге чемпионов (22 октября и 6 ноября).

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УЕФА, Лига Чемпионов, Фатих Терим, Жозе Моуриньо, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид, ФК Гатасарай.
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