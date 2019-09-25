Барселона - Реал: названа дата и время начала первого Эль-Класико сезона

Новости спорта:Барселона и Реал проведу первый матч между собой в новом сезоне 26 октября.

Руководство испанской Ла Лиги утвердило даты и время проведения матчей десятого тура чемпионата Испании.

Центральным поединком тура станет Эль-Класико, с участием Барселоны и Реала. Поединок состоится на Камп Ноу.

Матч назначен на 26 октября, субботу. Время начала поединка — 14:00 по киевскому времени.

На данный момент Барселона после шести сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. В свою очередь, мадридский Реал после пяти сыгранных матчей имеет 11 набранных пунктов и делит первую строчку с Гранадой и Атлетиком из Бильбао.