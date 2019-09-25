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Михайличенко: Это для вас выстраданная игра, а для нас - победа

Михайличенко: Это для вас выстраданная игра, а для нас - победа
20:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Динамо вырвало победу в компенсированное время.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал исход перенесенного матча 4-го тура Favbet Лиги против Мариуполя. Его команда одержала победу (1:0) в непростой игре благодаря голу Беньямина Вербича в компенсированное время.

«Это для вас выстраданная игра. Для нас, это в первую очередь победа. Потому что ребята играли до конца и сделали свое дело. Конечно же, матч получился очень тяжелым, в жестком цикле идет борьба и, естественно, реализуй спокойно те моменты, которые создавали — не думаю, что было бы такое нервное окончание», — заявил Михайличенко в послематчевом интервью ТК Футбол 1.

«А так, футбол есть футбол. Благодарен ребятам за то, что играли до конца, играли и не сбились на какой-то навал. Все было обдумано, и они заслужили эту победу».

Динамо после этой победы вышло на третье место в чемпионате Украины — у киевлян 14 очков, столько же и у Десны, но у черниговцев преимущество по личным встречам.

Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)

От лидирующего Шахтера Динамо теперь отстает на 10 баллов. В следующем туре команда Михайличенко в Киеве сыграет против СК Днепр-1 в воскресенье.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь.
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