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Бабич: Считаю, пенальти в ворота Динамо был

Бабич: Считаю, пенальти в ворота Динамо был
20:55 Сегодня Телеграф Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Приазовцы проиграли сегодняшний матч из-за позднего гола Беньямина Вербича.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал домашнее поражение от Динамо (0:1) в рамках перенесенного матча Favbet Лиги.

«Планировали сыграть строго от обороны, на контратаках, хотели переходить за счет длинных передач. В целом команда справилась с этим заданием. Где-то вмешались люди, которых не должно быть видно. Считаю, что вмешался человек, который все сделал, чтобы Динамо уехало из Мариуполя с хорошим настроением. В первом тайме пенальти на Топалове, когда Бойко играл в ноги. Если бы он не играл в ноги, то Топалов его обыгрывал — чистый пенальти», — сказал Бабич в эфире ТК Футбол.

«Плюс есть еще две-три ситуации, когда нужно было давать желтые карточки. Почему-то он не дает на Корниенко, когда тот входит в штрафную и его сбивают. Тем не менее, благодарен ребятам. Сегодняшняя игра — это как пропущенный тур: могли сегодня только приобрести, ниже по турнирной таблице мы не опустились».

«Но, конечно, в плане эмоциональном, ситуация не совсем хорошая. На последних минутах трудно пропускать. Хотя можно сказать, что у Динамо во втором тайме были моменты, и перекладина была. Понимали, что если бы у нас были такие кадровые проблемы, как у Динамо, я был бы самым счастливым тренером».

«В целом я доволен [игрой Тищенко в центре поля]. Да, были и ошибки, но он играл не на своей позиции, хотя установку выполнил. Тот же Максим Чех и Мишнев — считаю, что могут занести себе в актив. Не в очковый, а в плане игры, ее организации».

«Понятно, что в таком режиме [два матча в неделю] нужно, чтобы было правильное восстановление. Сейчас мы будем после игры понимать, кто у нас получил травму, а кто — нет. У нас и Быков получил микроповреждение, завтра будем разбираться, тот же Чех почувствовал проблему в задней поверхности бедра. Будем думать, самое главное — правильно и быстро восстановиться. Здесь я думаю больше не функционально, а психологически, учитывая этот гол на 90-й минуте».

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В турнирной таблице Мариуполь базируется на восьмой строчке турнирной таблицы — на его счету девять очков.

Следующий свой матч команда Александра Бабича проведет 29 сентября, когда дома будет принимать Десну.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Мариуполь.
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