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Украина проведет открытую тренировку в Харькове накануне матча с Литвой

Украина проведет открытую тренировку в Харькове накануне матча с Литвой
21:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Состоится она 8 октября на стадионе ОСК Металлист.

Сборная Украины проведет открытую тренировку накануне матча отбора на Евро-2020 против Литвы, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Состоится она 8 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист, начало в 19:00.

Спустя три дня команда Андрея Шевченко там же сыграет и с Литвой, а 14 октября сине-желтые в Киеве примут Португалию.

Вчера стало известно, что свободная реализация билетов на матч Украина — Португалия была приостановлена и возобновится ориентировачно в октябре.

Сборная Украины после пяти сыгранных матчей возглавляет группу B с 13-ю очками. У Португалии, идущей на втором месте, 8 очков.

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В последнем матче отбора на Евро команда Шевченко обыграла на выезде Литву со счетом 3:0.

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Сборная Украины, УЕФА, Сборная Литвы, Евро-2020, Металлист, Лига Наций.
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