Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)

Новости спорта:Первая команда УПЛ покинула турнир на стадии 1/16 финала.

Сегодня, 25 сентября, в Украине прошли несколько матчей 1/16 финала Кубка Украины сезона 2019/20. В частности, в турнир вступили пять клубов Премьер-лиги. Еще один матч этой стадии Кубка Рух - Мариуполь пройдет 2 октября, ведь сегодня приазовцы проводили перенесенный матч 4-го тура УПЛ против Динамо.

Главной сенсацией игрового дня стал вылет львовских Карпат, которым оказался не по зубам перволиговый Ингулец. Матч завершился сухой ничьей, а в серии пенальти более удачливыми оказались хозяева. Отметим, в прошлом году Ингулец играл в финале Кубка Украины.

Ингулец - Карпаты 0:0 (серия пенальти - 7:6)

В других матчах команды УПЛ на классе переиграли своих соперников.

Кремень - Олимпик 2:3

Голы: Сидоренко, 9, Кошман, 76 - Джеффри, 14, Зотько, 40 (с пенальти), Пасич, 54

Диназ - Александрия 0:1

Буковина - Львов 0:2

Голы: Ренан, 17 (пен), 79.

Агробизнес - Днепр-1 1:3

Голы: Игрок Агробизнеса, 85 - Булеца, 19, Кулиш, 27, Коркишко, 65.

Результаты остальных матчей:

Минай - Волынь 1:0

Альянс - Балканы 1:0

Гол: Шарай, 31.

Оболонь-Бровар - Горняк-Спорт 0:2

Гол: Белый, 109, Котляр, 120+4.

Николаев - Черноморец 1:0

Гол: Панасенко, 78.

Жеребьевка следующего раунда Кубка Украины состоится 2 октября, а матчи 1/8 финала пройдут 30 октября. В этом раунде турнира стартует первая "шестерка" УПЛ.