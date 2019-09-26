Наставник Интера Конте установил рекорд в Серии А

Новости спорта:Победа над Лацио стала для Интера уже пятой подряд в чемпионате Италии сезона-2019/20.

В рамках центрального матча 5-го тура Серии А миланский Интер переиграл Лацио со счетом 1:0.

Интересно, что эта победа стала пятой подряд в рамках итальянского первенства в сезоне-2019/20. Таким образом, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте установил новый рекорд. Итальянец стал первым специалистом в истории клуба, ни разу не уступившим в первых пяти играх.

Напомним, что до этого Интер обыграл Лечче, Удинезе, Кальяри и Милан. В данный момент команда Конте лидирует в Серии А, опережая Ювентус на два пункта.

Следующий поединок "интеристы" сыграют с Сампдорией в субботу, 28 сентября.