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Наставник Интера Конте установил рекорд в Серии А

Наставник Интера Конте установил рекорд в Серии А
08:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Победа над Лацио стала для Интера уже пятой подряд в чемпионате Италии сезона-2019/20.

В рамках центрального матча 5-го тура Серии А миланский Интер переиграл Лацио со счетом 1:0.

Интересно, что эта победа стала пятой подряд в рамках итальянского первенства в сезоне-2019/20. Таким образом, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте установил новый рекорд. Итальянец стал первым специалистом в истории клуба, ни разу не уступившим в первых пяти играх.

Напомним, что до этого Интер обыграл Лечче, Удинезе, Кальяри и Милан. В данный момент команда Конте лидирует в Серии А, опережая Ювентус на два пункта.

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Следующий поединок "интеристы" сыграют с Сампдорией в субботу, 28 сентября.

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ФК Интер (Милан), Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
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