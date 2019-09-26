Малиновский получил не лучшие оценки за игру против Ромы

Новости спорта:Руслан Малиновский в победном матче был одним из худших в своей команде.

Во вчерашнем матче Серии А Аталанте удалось на выезде одолеть Рому (0: 2). Свой вклад в этот счет сделал и игрок бергамаско Руслан Малиновский - один из лидеров сборной Украины. WhoScored и La Gazetta dello Sport дали оценки за матч каждому из игроков.

Эксперты футбольной статистики с WhoScored оценили действия Руслана на поле в 6.79 балла. На его счету 2 удара по воротам, точность передач - 76%, 1 выиграна воздушная дуэль и один перехват мяча.

Самый высокий балл среди партнеров Малиновского в де Рона (8.3), а самый низкий - в Иличича (6.3).

Итальянское издание La Gazetta dello Sport дает Малиновскому более низкую оценку - 6.06. Хотя в этом случае трое игроков, Катань, Иличич и Луис Паломино имеют еще более низкие оценки.