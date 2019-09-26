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Малиновский получил не лучшие оценки за игру против Ромы

Малиновский получил не лучшие оценки за игру против Ромы
09:16 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Руслан Малиновский в победном матче был одним из худших в своей команде.

Во вчерашнем матче Серии А Аталанте удалось на выезде одолеть Рому (0: 2). Свой вклад в этот счет сделал и игрок бергамаско Руслан Малиновский - один из лидеров сборной Украины. WhoScored и La Gazetta dello Sport дали оценки за матч каждому из игроков.

Эксперты футбольной статистики с WhoScored оценили действия Руслана на поле в 6.79 балла. На его счету 2 удара по воротам, точность передач - 76%, 1 выиграна воздушная дуэль и один перехват мяча.

Самый высокий балл среди партнеров Малиновского в де Рона (8.3), а самый низкий - в Иличича (6.3).

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Итальянское издание La Gazetta dello Sport дает Малиновскому более низкую оценку - 6.06. Хотя в этом случае трое игроков, Катань, Иличич и Луис Паломино имеют еще более низкие оценки.

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ФК Рома, Серия А, ФК Аталанта, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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