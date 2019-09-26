"Мы уже другое Динамо": Вербич - о метаморфозах команды

Новости спорта:Один из лидеров Динамо, словенец Беньямин Вербич, считает, что они уже совсем другая команда.

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич воодушевлён последними результатами киевлян. "Бело-синим" удалось выиграть в трёх матчах кряду.

- Это была очень трудная игра. У нас был много моментов. И если бы "Динамо" не забило на последних минутах, то было бы очень грустно. Мы заслужили эти три очка. Дорога в Мариуполь была очень долгой, но теперь все рады, что удалось выиграть.

В последних трёх матчах это уже другое "Динамо", чем было до этого, - резюмировал словенец в интервью клубному телевидению.

Именно гол Вербича на 90+1 минуте позволил киевлянам одержать победу в игре против Мариуполя.