Фонсека - о предстоящем матче Аталанта - Шахтер

Новости спорта:Фонсека отказался прогнозировать исход матча Аталанта - Шахтер

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер в выездом матче сыграет против Аталанты.

Бывший тренер украинского клуба Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет Рому, не захотел прогнозировать результат данной встречи.

"Я не любитель прогнозировать. Всегда тяжело победить Аталанту. Я видел их поединки против загребского Динамо (0:4), но тот результат не отражает игру", - приводит слова португальского специалиста Football Italia.

Напомним, что поединок Аталанта - Шахтер состоится 1-го октября на Сан Сиро в Милане.