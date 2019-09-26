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Фонсека - о предстоящем матче Аталанта - Шахтер

Фонсека - о предстоящем матче Аталанта - Шахтер
10:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Фонсека отказался прогнозировать исход матча Аталанта - Шахтер

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер в выездом матче сыграет против Аталанты.

Бывший тренер украинского клуба Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет Рому, не захотел прогнозировать результат данной встречи.

"Я не любитель прогнозировать. Всегда тяжело победить Аталанту. Я видел их поединки против загребского Динамо (0:4), но тот результат не отражает игру", - приводит слова португальского специалиста Football Italia.

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Напомним, что поединок Аталанта - Шахтер состоится 1-го октября на Сан Сиро в Милане.

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ФК Рома, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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