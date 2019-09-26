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Лидер Марселя дисквалифицирован на 4 матча

Лидер Марселя дисквалифицирован на 4 матча
11:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Француз вновь пострадал от своей эмоциональности.

Полузащитник Марселя Димитри Пайе не поможет команде в ближайших матчах французской Лиги 1.

В концовке матча 6-го тура первенства с Монпелье, который состоялся на стадионе «Велодром» в Марселе 21 сентября и завершился со счётом 1:1, 32-летний футболист получил жёлтую карточку, а после споров судья показал ему прямую красную карточку, в связи с чем игрок был вынужден покинуть поле. Главный арбитр встречи Амаури Делеру в своём отчёте о матче написал, что хавбек трижды оскорбил его после предупреждения.

Как сообщает Yahoo, за своё поведение Пайет был дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Франции.

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Провансальцы после семи туров занимают шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков и на три отставая от лидеров соревнования Пари Сен-Жермен и Анже.

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ФК Марсель, Чемпионат Франции, Новости футбола, Димитри Пайе.
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