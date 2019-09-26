Итальянские СМИ: Невозможно не похвалить Малиновского

Новости спорта:Известное итальянское издание Gazzetta dello Sport похвалило украинца.

Известное итальянское издание Gazzetta dello Sport после победы «Аталанты» над «Ромой» со счетом 2:0 остановилось на игре украинского полузащитника бергамской команды Руслана Малиновского.

«Важную роль в успехе сыграл Дуван Сапата, но невозможно не похвалить Малиновского. Сперва он в плохой день «Аталанты», когда команда проиграла «Динамо» Загреб 0:4, провел позитивный второй тайм, затем вышел в основе на «Фиорентину» и теперь снова появился в стартовом составе».

«Малиновский - не просто атакующий хавбек, а центральный полузащитник, способный и контролировать мяч, и отбирать его, и обострять игру. Летом его подписали за 13,6 миллиона - не такие уж маленькие деньги, но они определенно правильно потрачены».

«Руслан способен стать действительно ценным игроком для «Аталанты», - пишет GdS.