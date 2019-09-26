Определился победитель регулярного чемпионата MLS

Новости спорта:ФК Лос-Анджелес стал победителем первого этапа турнира.

За два тура до окончания регулярного чемпионата МЛС ФК Лос-Анджелес стал победителем первого этапа турнира, победив Динамо Хьюстон со счетом 3:1.

Это стало возможным благодаря отрыву над лидером Восточной конференции Нью-Йорк Сити на 7 очков накануне начала плей-офф.

В матчах на выбывание команды из США и Канады сыграют после окончания регулярного чемпионата — из каждой конференции в плей-офф выйдут по 7 команд.

В прошлом сезоне ФК Лос-Анджелес занял третье место в Западной конференции, в плей-офф в предварительном раунде уступив Реал Солт-Лейк (2:3).

Клуб основан лишь в 2014 году, а тренирует его экс-наставник сборной США Боб Брэдли.