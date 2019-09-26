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Клопп назвал футболиста, на которого должны ровняться молодые игроки

Клопп назвал футболиста, на которого должны ровняться молодые игроки
12:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрген Клопп считает, что Джеймс Миллнер может быть идеальным примером для подражания.

Полузащитник Джеймс Милнер отметился голом и ассистом в матче против МК Донс (2:0) в четвертом раунде Кубка лиги, где состав Ливерпуля был разбавлен молодыми игроками.

"Милнер в ударе. Он много помогает и является образцом для подражания молодым игрокам", — цитирует Юргена Клоппа Sky Sports. "Если бы мы играли каждый день, он играл бы так каждый день", — продолжил хвалить 33-летнего Милнера Клопп.

"Команде не хватало опыта и ритма, поэтому и игроком стал игрок с наибольшим опытом и пониманием ритма".

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В 1/8 финала Кубка Лиги Ливерпуль сразится с Арсеналом 29 октября.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола, Джеймс Милнер, Юргенн Клопп.
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