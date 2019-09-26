Кардаш: Динамо на пути к своему лучшему футболу

Новости спорта:Василий Кардаш прокомментировал победу Динамо в перенесенном матче 4-го тура УПЛ против Мариуполя.

Экс-хавбек национальной сборной Украины Василий Кардаш считает, что футболисты киевского "Динамо" хорошо выглядели физически во вчерашнем победном матче чемпионата Украины против "Мариуполя" (1:0).

Кардаш также отметил, что столичный футбольный гранд находится на пути к своему лучшему футболу, сообщает Zbirna.com.

"Любая победа дорого стоит, но когда она помогает команде выбираться из ямы и добывается в компенсированное время, - это приятно вдвойне. Матч в Мариуполе был сложным для киевлян. Хозяева, считаю, продемонстрировали добротный футбол, но "Динамо" все-таки создало больше предпосылок для взятия ворот. Гостям в конце концов удалось расшатать оборону азовцев. Учитывая, что для команды это был третий поединок за неделю, динамовцы смотрелись хорошо. Считаю, что "Динамо" на пути к своему лучшему футболу. Уже видно, что над физической готовностью команды, тренерский штаб поработал", - заявил Кардаш.

Турнирное положение в чемпионате Украины после 8-ми туров: "Шахтер" - 24 очка, "Динамо" - 14, "Десна" - 14, "Александрия" - 13, "Заря" - 12, "Днепр-1" - 11 "Колос" - 11, "Мариуполь" - 9, "Карпаты" - 8, "Ворскла" - 7, "Львов" - 6, "Олимпик" - 5.