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Кардаш: Динамо на пути к своему лучшему футболу

Кардаш: Динамо на пути к своему лучшему футболу
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Василий Кардаш прокомментировал победу Динамо в перенесенном матче 4-го тура УПЛ против Мариуполя.

Экс-хавбек национальной сборной Украины Василий Кардаш считает, что футболисты киевского "Динамо" хорошо выглядели физически во вчерашнем победном матче чемпионата Украины против "Мариуполя" (1:0).

Кардаш также отметил, что столичный футбольный гранд находится на пути к своему лучшему футболу, сообщает Zbirna.com.

"Любая победа дорого стоит, но когда она помогает команде выбираться из ямы и добывается в компенсированное время, - это приятно вдвойне. Матч в Мариуполе был сложным для киевлян. Хозяева, считаю, продемонстрировали добротный футбол, но "Динамо" все-таки создало больше предпосылок для взятия ворот. Гостям в конце концов удалось расшатать оборону азовцев. Учитывая, что для команды это был третий поединок за неделю, динамовцы смотрелись хорошо. Считаю, что "Динамо" на пути к своему лучшему футболу. Уже видно, что над физической готовностью команды, тренерский штаб поработал", - заявил Кардаш.

Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)

Турнирное положение в чемпионате Украины после 8-ми туров: "Шахтер" - 24 очка, "Динамо" - 14, "Десна" - 14, "Александрия" - 13, "Заря" - 12, "Днепр-1" - 11 "Колос" - 11, "Мариуполь" - 9, "Карпаты" - 8, "Ворскла" - 7, "Львов" - 6, "Олимпик" - 5.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, Футол, Мариуполь - Динамо.
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