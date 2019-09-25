Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 4-го тура чемпионата Украины по футболу Мариуполь - Динамо.

Сегодня, 25 сентября, в Маруиполе на стадионе имени Владимира Бойко состоялся перенесенный матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги Мариуполь - Динамо.

Игра прошла в быстром темпе с обилием моментов, причем футболисты Маруиполя атаковали не меньше вице-чемпиона Украины. В первом тайме настоящими героями стали вратари: и Бойко, и Худжамов совершали немыслимые сейвы, раз за разом переигрывали нападающих, которые выходили "один на один".

Во второй половине встречи команды не сбавляли оборотов и порадовали болельщиков огромным числом атак на разный вкус. Динамовцы включились под самый конец поединка: Цыганков пробил в каркас ворот, еще в одном эпизоде мяч, летевший в пустые ворота Мариуполя, вынес защитник азовцев. А уже в добавленное время Вербич забил победный гол, пробив из убойной позиции после навеса Караваева.

Вашему вниманию видеообзор поединка:

В следующем туре Динамо примет Днепр-1, а Мариуполь дома сыграет с Десной. Обе игры пройдут в воскресенье, 29 сентября.