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Смешная сумма: Барселона узнала штраф за ранние переговоры с Гризманном

Смешная сумма: Барселона узнала штраф за ранние переговоры с Гризманном
16:20 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселоне выписали штраф в 300 евро за то, что они рано начали вести переговоры с Антуаном Гризманном.

Федерация футбола Испании наложила на Барселону штраф в размере 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с нападающим Антуаном Гризманном в марте.

Комитет понимает, что символический штраф в 300 евро не окажет значительного влияния на соблюдение рассматриваемым клубом – с учетом его экономических возможностей и суммы рассматриваемого трансфера – норм регламента», – говорится в заявлении комитета.

Изначально за такое сине-гранатовых хотели оштрафовать на 300 млн евро.

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Антуан Гризман уже успел сыграть за новый клуб 6 матчей в Примере и забить 3 гола.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Анутан Гризманн.
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