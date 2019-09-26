Смешная сумма: Барселона узнала штраф за ранние переговоры с Гризманном

Федерация футбола Испании наложила на Барселону штраф в размере 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с нападающим Антуаном Гризманном в марте.
Комитет понимает, что символический штраф в 300 евро не окажет значительного влияния на соблюдение рассматриваемым клубом – с учетом его экономических возможностей и суммы рассматриваемого трансфера – норм регламента», – говорится в заявлении комитета.
Изначально за такое сине-гранатовых хотели оштрафовать на 300 млн евро.
Антуан Гризман уже успел сыграть за новый клуб 6 матчей в Примере и забить 3 гола.