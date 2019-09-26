Дани Алвес сказал, что является для Неймара счастьем

Новости спорта:Дани Алвес уверен, что Неймар все ещё хочет вернутся в Барселону.

Защитник Сан-Паулу Дани Алвес поделился мнением о своём соотечественнике, форварде ПСЖ Неймаре. В межсезонье нападающий хотел перейти в Барселону, но трансфер так и не состоялся. По мнению Алвеса, Неймар всё равно будет несчастлив в парижском клубе.

Когда человек где-то счастлив, он хочет вернуться в то место. Я думаю, что именно это пытался сделать Неймар. Для него счастьем является игра за Барселону, — приводит слова Дани Алвеса Globo Esporte.

Помимо Барселоны на Неймара, по слухам, претендовал Реал». Но парижане, как сообщают ряд СМИ, больше хотят приобрести одноклубника бразильца, Килиана Мбаппе.

Неймар из-за трансферной саги пропустил начало сезона, но затем вышел на поле и принёс своей команде победы в двух матчах, забивая на последних минутах.