"Вся страна знает, что Караваев подает только правой": Худжамов - о поражении от Динамо

Новости спорта:Вратарь Рустам Худжамов не слишком доволен игрой в защитников обороне.

"Мариуполь" в матче УПЛ уступил "Динамо" 0:1, а единственный гол забил Беньямин Вербич после подачи с фланга от Александра Карваева.

При этом Караваев действовал на непривычной позиции левого защитника, и вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов не понимает, как можно было дать ему столько свободы.

"Какая может быть оценка? Никакая. Когда все знают, вся страна знает, что Караваев с левой ноги не подает, а подает только правой, работает справа, а за игру ему дают сделать 10-15 острых подач. О чем тут можно говорить?", - возмущен Худжамов.