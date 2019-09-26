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"Вся страна знает, что Караваев подает только правой": Худжамов - о поражении от Динамо

"Вся страна знает, что Караваев подает только правой": Худжамов - о поражении от Динамо
16:28 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Facebook

Новости спорта:Вратарь Рустам Худжамов не слишком доволен игрой в защитников обороне.

"Мариуполь" в матче УПЛ уступил "Динамо" 0:1, а единственный гол забил Беньямин Вербич после подачи с фланга от Александра Карваева.

При этом Караваев действовал на непривычной позиции левого защитника, и вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов не понимает, как можно было дать ему столько свободы.

Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)

"Какая может быть оценка? Никакая. Когда все знают, вся страна знает, что Караваев с левой ноги не подает, а подает только правой, работает справа, а за игру ему дают сделать 10-15 острых подач. О чем тут можно говорить?", - возмущен Худжамов.

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Футбол, Рустам Худжамов, Новости футбола, Александр Караваев.
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