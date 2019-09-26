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Солари рассказал, какой клуб он бы хотел возглавить

Солари рассказал, какой клуб он бы хотел возглавить
23:44 Чт, 26 Сентябрь 2019 Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Сантьяго Солари хочет тренировать серьезный проект из любой топ-лиги Европы.

Экс-тренер Реала Сантьяго Солари высказался о своих дальнейших планах.

«Хотел бы тренировать в Европе, взять серьезный проект в топ-лигах. В прошлом году я смотрел Премьер-лигу и наблюдал, как она сильно выросла.

Это была фантастическая кампания для английских команд. Также есть много разных культур – у вас есть испанские, немецкие, английские тренеры. Менеджеры со всего мира.

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Мне нравится следующий тип футбола: когда команда ведет игру, имеет атакующий стиль, высокий и агрессивный темп. Но для того, чтобы добиться этого, нужно уметь высоко защищаться, быстро переходить из обороны в атаку, и, конечно, талант игроков – значительная часть этого.

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Статистика в АПЛ удивительна. Она подтверждает, что все меняется. Пятнадцать лет назад было всего три игры, в которых одна команда имела в матче 70% владения мячом. Три года назад было около 30 игр. Два года назад было 60 игр, а в прошлом – 67 игр», – сказал Солари.

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ФК Реал, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Сантьяго Солари.
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