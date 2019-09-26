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Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ

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Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ
16:40 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание и краткий анонс всех матче восьмого тура чемпионата украинской Премьер лиги.

В пятницу, 27 сентября открывается программа девятого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей отчетного тура.

Чемпионат Украины. Премьер лига - 9 тур

Шахтер -:- Ворскла

Пятница, 27 сентября. Начало матча - 19:00

Стадион: ОСК "Металлист", Харьков. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Арановский Евген.

Карпаты -:- Колос

Суббота, 28 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион: "Украина", Львов. Прямая трансляция: канал "УНИАН". Главный арбитр - Бондарь Иван.

Александрия -:- ПФК Львов

Суббота, 28 сентября. Начало матча - 19:30

Стадион: КСК "Ника", Александрия. Прямая трансляция: канал "Футбол 2". Главный арбитр - Романов Виталий.

Мариуполь -:- Десна

Воскресенье, 29 сентября. Начало матча - 14:00

Стадион: им. Бойко В.С., Мариуполь. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Козык Ярослав.

Динамо Киев -:- Днепр-1

Воскресенье, 29 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион: НСК "Олимпийский", Киев. Прямая трансляция: канал "2+2". Главный арбитр - Абдула Анатолий.

Олимпик -:- Заря

Воскресенье, 29 сентября. Начало матча - 19:30

Стадион: "Динамо" им. В. Лобановского, Киев. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Бойко Сергей.

Программу восьмого тура чемпионата УПЛ откроет поединок в Харькове, где действующий чемпион примет полтавскую Ворсклу. Полтавчане в этом сезоне откровенно проваливаются, чего стоит только последний поединок Ворсклы против Динамо, в котором команда Косовского разгромно проиграла на своем поле 5:0. При всем уважении к Динамо, команда из Киева явно сейчас не в лучшей форме и не показывает тот уровень игры, чтобы проигрывать с таким счетом, да еще и на своем родном стадионе, перед собственными фанатами.

Шахтер напротив сейчас в отличной форме и побеждает в каждом поединке на внутренней арене. У дончан в активе уже 8 побед к ряду в восьми турах нового сезона УПЛ. Учитывая форму обеих команд, болельщиков ждет много голов, но вероятнее всего все эти голы будут лететь в ворота одной команды.

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В субботу тур номер девять продолжится во Львове, где Карпаты примут новичка высшего дивизиона - Колос. Карпаты продолжают искать свою игру под руководством нового наставника, но пока получается далеко не все. В минувшем туре львовяне проиграли Днепру-1,  а в среду умудрились вылететь из Кубка Украины на стадии 1/16 финала, уступив перволиговому Ингульцу в серии пенальти.

Колос средне играет в своем дебютном сезоне в УПЛ, что в принципе является неплохим результатом для них. У подопечных Костышина 11 очков в 8 турах и соответственно 7 строчка в турнирной таблице. В этом поединке Колос постарается взять очки, побороться, но сделать это им будет трудно. Карпаты будут стараться реабилитироваться перед фанатами за вылет из Кубка и попробуют взять максимум очков в игре с Колосом.

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Закроется программа субботних матчей девятого тура в Александрии, где одноименная команда примет ПФК Львов. Александрия приберегла основных футболистов в поединке 1/16 финала Кубка Украины против Диназа, за что чуть было не поплатилась и не вылетела из турнира против представителя Второй лиги. Тем не менее александрийцы одержали победу в дополнительное время 1:0 и вышли в следующий раунд.

ПФК Львов перед началом сезона ставил задачу бороться за место в первой шестерке, но сейчас результаты у львовского клуба не оправдывают ожидания болельщиков. Львов находится на предпоследней строчке в турнирной таблице и в прошлом туре умудрилась проиграть даже главному аутсайдеру - донецкому Олимпику на своем поле. Подводя итоги можно спрогнозировать, что в этом матче Александрия возьмет три очка и в случае потери очков Десной и Динамо, может даже подняться на вторую строчку в турнирке.

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В воскресенье поклонники украинского смогут посмотреть три поединка девятого тура украинской Премьер лиги. Первым из них станет противостояние двух претендентов на еврокубковые места по итогу сезона - Мариуполя и Десны. Черниговская команда прекрасно начала новый сезон и сейчас абсолютно заслуженно идет на второй строчке в турнирной таблице. Команда Рябоконя обыграла в 7 туре в Киеве Динамо, а в минувшем туре минимально проиграла Шахтеру, хотя продемонстрировала хорошую, содержательную игру и была близка к тому, чтобы отобрать первые очки у "горняков" в этом сезоне.

Мариуполь пока находится на восьмой позиции в турнирке. В целом команда Бабича играет неплохо и,  вероятно, азовцам удастся завершить первую половину чемпионата в первой шестерке и бороться весной за еврокубки, нужно лишь демонстрировать более стабильную игру. Учитывая манеру игры подопечных Бабича, против Десны Мариуполь сыграет от обороны, поэтому большого количества голов в матче зрители на стадионе вряд-ли увидят, тем не менее, игра обещает быть интересной. Исходом поединка скорее будет минимальная победа черниговского клуба и Десна еще на тур останется второй командой УПЛ.

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Противостояние Динамо и Днепра-1 в Киеве без сомнения станет центральным матчем 9 тура. Днепр-1 хоть только и вышел в УПЛ в этом сезоне, тем не менее команда демонстрирует очень хорошую игру и является одним из главных кандидатов на выход в Лигу Европы по итогам сезона. Подопечные Михайленко в прошлом туре уверенно победили Карпаты на своем поле, в среду не оставили шансов лидеру текущего сезона Первой лиги, Агробизнесу, в матче Кубка Украины. Днепр-1 находится в хорошей форме и в прекрасном настроении, не имея больших кадровых проблем. Не сыграют против Динамо лишь арендованные у киевлян футболисты, но им достойную замену найдет Михайленко и команда из Днепра поборется за три очка в этом матче, которые помогут им догнать киевский клуб по количеству набранных очков. 

 Что касается Динамо, то тут прогнозировать сложно. Подопечные Михайличенко прервали наконец-то свою серию без побед и, учитывая матч с Мальме, выиграли уже три матча к ряду, причем "всухую". Тем не менее, ни в одном из этих матчей не было продемонстрировано какой-то содержательной игры. Даже матч против Ворсклы, который Динамо выиграло 5:0 показал скорее не силу киевлян, а провал полтавчан. А в матче перенесенного четвертого тура против Мариуполя, который состоялся в среду, Динамо сумело вырвать победу лишь на 90+2 минуте. С такой игрой, которую показали динамовцы в матче с Мариуполем, в поединке с Днепром-1 им будет тяжело заработать три очка. Скорее всего игра Динамо и Днепра-1 завершится вничью или минимальной победой хозяев поля. При любом результате в этом матче голы забьют обе команды.

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И завершит программу девятого тура матч Олимпика и Зари. Луганчане являются фаворитами этого матча, что вполне правильно, учитывая где располагаются команды в турнирной таблице после восьми туров и какую игру в этом сезоне демонстрируют. Заря идет на пятой строчке и в случае победы может подняться даже на вторую позицию после 9 тура, при определенных раскладах. Поэтому очевидно, что команда Скрипника намерена взять минимум три очка в этой схватке.

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Но и Олимпик не стоит списывать со счетов раньше времени. После того, как команду возглавил Висенте Гомес дела и донецкого клуба стали налаживаться. Олимпийцы начали набирать очки и в прошлом туре сумели обыграть в гостях Львов, который декларировал накануне сезона борьбу за место в первой шестерке. Если Олимпику удастся в матче с Зарей выиграть, то команда наконец-то покинет последнюю строчку в турнирке, что является неплохой мотивацией, не правда ли? Поэтому будет бой в этом матче и победить Заре просто не получится, хоть их и считают явным фаворитом противостояния. 

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