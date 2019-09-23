Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего наставника среди команд Украинской Премьер-лиги по итогам восьмого тура.
Награда досталась Алексею Михайличенко, под руководством которого Динамо уничтожило Ворсклу на выезде.
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Традиционная оценка Всеукраинского объединения тренеров по футболу составила 4.6 балла.
Кроме того, официальный сайт Украинской Премьер-лиги объявил имя лучшего футболиста восьмого тура.
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Почетной наградой был отмечен полузащитник Динамо Карлос Де Пена, который отметился дублем в матче против Ворсклы.
В гонке за званием лучшего игрока тура уругваец обошел Виктора Цыганкова, Марлоса, Рустама Худжамова и Артема Шабанова.
Напомним, что по итогам предыдущего тура данную награду получил главный тренер Десны Александр Рябоконь.