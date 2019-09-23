Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ

Новости спорта:Названы лучшие игрок и тренер по итогам восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего наставника среди команд Украинской Премьер-лиги по итогам восьмого тура.

Награда досталась Алексею Михайличенко, под руководством которого Динамо уничтожило Ворсклу на выезде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua) 23 Сен 2019 в 1:41 PDT

Традиционная оценка Всеукраинского объединения тренеров по футболу составила 4.6 балла.

Кроме того, официальный сайт Украинской Премьер-лиги объявил имя лучшего футболиста восьмого тура.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua) 23 Сен 2019 в 12:49 PDT

Почетной наградой был отмечен полузащитник Динамо Карлос Де Пена, который отметился дублем в матче против Ворсклы.

В гонке за званием лучшего игрока тура уругваец обошел Виктора Цыганкова, Марлоса, Рустама Худжамова и Артема Шабанова.

Напомним, что по итогам предыдущего тура данную награду получил главный тренер Десны Александр Рябоконь.