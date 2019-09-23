Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Фантастическая четверка: обзоры титульных поединков WWFC 15 (Видео)
Фантастическая четверка: обзоры титульных поединков WWFC 15 (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ

Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
18:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Названы лучшие игрок и тренер по итогам восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего наставника среди команд Украинской Премьер-лиги по итогам восьмого тура.

Награда досталась Алексею Михайличенко, под руководством которого Динамо уничтожило Ворсклу на выезде.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

 

Традиционная оценка Всеукраинского объединения тренеров по футболу составила 4.6 балла.

Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)

Кроме того, официальный сайт Украинской Премьер-лиги объявил имя лучшего футболиста восьмого тура.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

 

Почетной наградой был отмечен полузащитник Динамо Карлос Де Пена, который отметился дублем в матче против Ворсклы.

Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

В гонке за званием лучшего игрока тура уругваец обошел Виктора Цыганкова, Марлоса, Рустама Худжамова и Артема Шабанова.

Напомним, что по итогам предыдущего тура данную награду получил главный тренер Десны Александр Рябоконь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола, Новости УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 "Это зверь": Редкач рассказал о тренировках Ломаченко
04 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
05 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь