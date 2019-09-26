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ФИФА объяснила, почему голоса представителей Египта за Салаха не были учтены

ФИФА объяснила, почему голоса представителей Египта за Салаха не были учтены
17:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Представители Египта неправильно заполнили свои бланки.

На этой неделе состоялось вручение наград лучшим игрокам мира по итогам сезона-2018/19. Победителем в номинации "Лучший игрок года" стал аргентинец Лионель Месси. Египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля остановился в шаге от первой тройки.

К тому же, голосов капитана сборной Египта Ахмеда Эльмохамади и главного тренера Хоссама Эль Бадри в документе не оказалось. После того, как были опубликованы результаты, Мохаммед Салах, как поговаривают, обиделся на египетского журналиста.

Дело в том, что представители национальной команды Египта неверно вписали все нужные данные в бюллетень, сообщает AP. Во-первых, имена и фамилии игроков были написаны заглавными буквами, тогда как это недопустимо.

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Во-вторых, ФИФА сообщает о том, что "бюллетени не были подписаны генеральным секретарем (федерации), что является обязательным".

ФИФА также отметила, что за голосованием следят независимые аудиторы, и подтвердила, что сначала с Египетской федерацией связались для подтверждения избирательных бюллетеней, а затем направили два напоминания, чтобы подать правильно подписанные документы до завершения голосования 19 августа.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах, Сборная Египта.
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