Лидер Ман Сити получил несколько предложений от других клубов

Новости спорта:Испанский полузащитник Давид Сильва покинет Манчестер Сити по окончанию этого сезона и ищет новую команду себе.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва после десяти лет в нем. По информации Goal, испанцу уже поступило несколько предложений, но он не спешит их рассматривать.

Интерес к Давиду Сильве приписывали Интеру Майами, который готовится стартовать в MLS. Также были слухи про Японию и Катар.

Сам испанец ранее признавался, что хочет завершить карьеру в родном Лас-Пальмасе. Сейчас "пальмы" близки к зоне вылета в Сегунде, опережая ее лишь по дополнительным показателям.

33-летний Сильва является не только капитаном, но и важным исполнителем в Ман Сити. В этом сезоне на счету Давида шесть из восьми матчей команды во всех турнирах.