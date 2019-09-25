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Аталанта с Малиновским обыграла Рому

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Аталанта с Малиновским обыграла Рому
21:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В центральном матче 5-го тура Рома принимала Аталанту.

Соседи по турнирной таблице Рома и Аталанта встречались на знаменитом "Стадио Олимпико". Русла Малиновский в составе Аталанты вышел в старте (второй матч подряд).

В первом тайме команды держали игру в основном между штрафными площадками. Особо опасных моментов за первые 45 минут не наблюдалось. 

Во втором тайме команды начали делать замены и рисковать. Активность Гомеса и Сапаты и гостей принесли свои плоды. На 71-й минуте матча Ремо Фройлер делает отличный пас прямо в ноги, мяч принял Дуван Сапата (Аталанта), затем он нанес изумительный удар точно под перекладину (0:1). 

На 90-й минуте матча Мартен Де Рон (Аталанта) нанес классный удар головой с близкого расстояния, По Лопес был бессилен. Счет 0:2.

После этого матча Аталанта выскочила на 3-е место (пока не сыграли другие команды) с 10 очками. У Ромы - 8 очков и пятое место.

Это первое поражение Паулу Фонсеки в Италии.

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Серия А, 5-й тур

Рома 0:2 Аталанта (Видео)

Голы: 0:1 – 70 Сапата, 0:2 – 90 де Рон.

Рома – Лопес, Спинаццола (Жезус, 56), Смоллинг, Коларов, Флоренци, Дзаньоло (Мхитарян, 65), Пеллегрини, Верету, Кристанте, Фасио (Калинич, 76), Джеко.

Аталанта – Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань, Иличич (Сапата, 60), де Рон, Гомес (Пашалич, 88), Фройлер, Малиновский (Госенс, 79), Кьер.

Предупреждения: Кьер (25), Дзаньоло (40), Жезус (89).

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ФК Рома, Серия А, ФК Аталанта, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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