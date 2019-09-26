МЮ нацелился на лидера атаки Лиона

Новости спорта:Нападающий французского Лиона Мусса Дембеле может перебраться в английскую Премьер лигу.

После того, как этим летом "МЮ" покинули Лукаку и Алексис Санчес, у клуба появился дефицит игроков на позиции нападающего. Сейчас англичане рассматривают множество вариантов для трансфера.

Как сообщает Daily Mail, одним из самых вероятных претендентов считается Мусса Дембеле, который в нынешнем сезоне выступает за "Лион". "Манчестер" еще летом наблюдал за игроком, однако переговоры так и не были начаты.

Дембеле уже второй сезон выступает за "Лион". За это время нападающий провел 39 матчей, в которых смог забить 21 гол. В этом сезоне он уже смог забить 6 голов и стал лидером французского коллектива.

Ранее сообщалось, что "МЮ" также следит за форвардом "Аталанты".