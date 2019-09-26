Героическая игра Хандановича и гол Д'Амброзио - в обзоре матча Интер - Лацио (Видео)

Новости спорта:Миланский Интер в поединке пятого тура первенства Италии победил Лацио, одержав пятую к ряду победу.

В центральном поединке пятого тура чемпионата Италии по футболу миланский Интер противостоял римскому Лацио. Поединок проходил на стадионе "Джузеппе Меаца".

Интер — Лацио 1:0

Гол: Д'Амброзио, 24

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриниар — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 57), Бираги — Политано (Мартинес, 77), Р. Лукаку (Санчес, 83)

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш — Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша, 73), Пароло, Луис Альберто (Лейва, 65), Хони — Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа

Предупреждения: Д'Амброзио, Мартинес - Луис Альберто, Баштуш, Пароло

Интер на правах хозяев и фаворита начал поединок против Лацио довольно бодро и уже в дебюте игры создал пару хороших моментов, однако забить быстрый гол команде Конте не удалось. Затем Лацио взял игру под свой контроль и как бы парадоксально не звучало, пропустил гол. Случилось это в средине первого тайма. На 23-й минуте игры Бираги сделал навес в штрафную площадку гостей и Д'Амброзио головой отправил мяч в сетку ворот Стракоши. В целом первый тайм Лацио отыграл неплохо, если не учитывать пропущенный гол. Римляне создали ряд опасных моментов у ворот хозяев поля и только героическая игра Ханадновича на линии ворот позволила Интеру не пропустить гол в первой половине встречи.

А вот во втором тайме на поле наблюдалось полное доминирование Интера. Миланский клуб создал много опасных моментов и если бы Лаутаро Мартинес был менее эгоистичен, в Политино более удачливым, то счет мог бы быть и разгромным.

В итоге поединок завершился минимальной победой команды Антонио Конте, которая стала пятой к ряду в пяти турах текущего сезона Серии А, что позволяет "сине-черным" единолично лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. Лацио в свою очередь после 5 туров расположился на 8 строчке в турнирке. В активе римлян 7 баллов.

В следующем туре Серии А Интер сыграет против Сампдории в гостях, а вот римский Лацио поединок шестого тура проведет против Дженоа на своем поле.