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Четверг, 26.09.2019
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Вышел на замену и забил: Родриго ударно дебютировал за Реал (Видео)
18:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:смотреть видеообзор матча шестого тура чемпионата Испании

Подопечные Зинедина Зидана продлили победную серию в чемпионате Испании до трех матчей и вышли на первую строчку турнирной таблицы благодаря победе над Осасуной.

Первый гол с февраля в составе основной команды "сливочных" забил Винисиус Жуниор. Когда юный бразилец уступил место на поле своему соотечественнику Родриго, тот сразу же забил свой гол.

Реал - Осасуна 2:0

Голы: Винисиус Жуниор, 36, Родриго, 72.

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Реал Мадрид: Ареола — Одриосола, Милитан, Рамос, Начо - Кроос, Каземиро, Вальверде (Хамес, 82) — Васкес, Йович, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).

Осасуна: Рубен Мартинес — Лильо Кастельяно, Ронкалья, Эступиньян, Навас, Монкайола, Рубен Гарсия, Ибаньес (Роберто Торрес, 70), Мерида, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Чими Авила, 65).

Предупреждения: Милитао, Начо - Лильо Кастельяно, Чими Авила.

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