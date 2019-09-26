Клуб АПЛ нацелился на одного из лидеров сборной Украины и Шахтера

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Тарас Степененко может перебраться в английскую Премьер лигу.

Середняк АПЛ "Кристал Пэлас" интересовался и продолжает проявлять интерес к опорному полузащитнику "Шахтера" Тарасу Степененко.

Как сообщает The Sun, "орлы" проявляли интерес к хавбеку еще летом, однако упустили шанс пописать игрока за 8 млн фунтов.

В то же время, английский клуб не теряет надежд и намерен побороться за 30-летнего украинца этой зимой. Более того, источник сообщает, что лондонцам уже сообщили о том, что "Шахтер" будет согласен в январе отпустить игрока.

Подогрел интерес и агент Барри О’Коннор, который сообщил буквально следующее: "Летом к Степаненко был большой интерес, ведь хорошие, опытные игроки всегда будут привлекать внимание".

Напомним, что Степаненко является воспитанником запорожского футбола, а в "Шахтер" футболист перебрал в июле 2010 года. Действующий контракт Тараса с "горняками" рассчитан до 2022 года.