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Клуб АПЛ нацелился на одного из лидеров сборной Украины и Шахтера

Клуб АПЛ нацелился на одного из лидеров сборной Украины и Шахтера
22:50 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Тарас Степененко может перебраться в английскую Премьер лигу.

Середняк АПЛ "Кристал Пэлас" интересовался и продолжает проявлять интерес к опорному полузащитнику "Шахтера" Тарасу Степененко.

Как сообщает The Sun, "орлы" проявляли интерес к хавбеку еще летом, однако упустили шанс пописать игрока за 8 млн фунтов.

В то же время, английский клуб не теряет надежд и намерен побороться за 30-летнего украинца этой зимой. Более того, источник сообщает, что лондонцам уже сообщили о том, что "Шахтер" будет согласен в январе отпустить игрока.

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Подогрел интерес и агент Барри О’Коннор, который сообщил буквально следующее: "Летом к Степаненко был большой интерес, ведь хорошие, опытные игроки всегда будут привлекать внимание".

Напомним, что Степаненко является воспитанником запорожского футбола, а в "Шахтер" футболист перебрал в июле 2010 года. Действующий контракт Тараса с "горняками" рассчитан до 2022 года.

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ФК Шахтер, Футбол, АПЛ, УПЛ, ФК Кристал Пэлас, Новости футбола, Новости АПЛ, Тарас Степененко.
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