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Наставник ПСЖ выразил недовольство игрой своей команды против Реймса

Наставник ПСЖ выразил недовольство игрой своей команды против Реймса
19:05 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Томас Тухель прокомментировал поражение ПСЖ против Реймса в чемпионате Франции.

Вчера "ПСЖ" проиграл "Реймсу" в рамках чемпионата Франции. При чем сделал это на домашней арене, и впервые за долгое время. Наставник парижан Томас Тухель прокомментировал выступление своей команды сразу после игры.

"Я очень разочарован нашей игрой. Все матчи на домашней арене особенные для нас, но в этот раз мы действовали плохо. Мы провели на хорошем уровне лишь стартовые 10-15 минут.

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Мы проиграли заслуженно. Дело не в ротации состава, а в том, что соперник гораздо лучше был готов к поединку. Я разочарован игрой, но мы всегда будем одним коллективом. И во время побед, и во время поражений", - заявил немецкий специалист.

Несмотря на поражение, парижане продолжают идти на первом местев Лиге 1.

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ФК ПСЖ, Футбол, Чемпионат Франции, Новости футбола, ФК Реймс, Томас Тухель.
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