Наставник ПСЖ выразил недовольство игрой своей команды против Реймса

Новости спорта:Немецкий специалист Томас Тухель прокомментировал поражение ПСЖ против Реймса в чемпионате Франции.

Вчера "ПСЖ" проиграл "Реймсу" в рамках чемпионата Франции. При чем сделал это на домашней арене, и впервые за долгое время. Наставник парижан Томас Тухель прокомментировал выступление своей команды сразу после игры.

"Я очень разочарован нашей игрой. Все матчи на домашней арене особенные для нас, но в этот раз мы действовали плохо. Мы провели на хорошем уровне лишь стартовые 10-15 минут.

Мы проиграли заслуженно. Дело не в ротации состава, а в том, что соперник гораздо лучше был готов к поединку. Я разочарован игрой, но мы всегда будем одним коллективом. И во время побед, и во время поражений", - заявил немецкий специалист.

Несмотря на поражение, парижане продолжают идти на первом местев Лиге 1.