Неймар отправляется в Барселону судиться с каталонским грандом

Новости спорта:Бразильский футболист Неймар продолжает судиться со своим бывшим клубом - каталонской Барселоной.

Нападающему ПСЖ Неймару пришлось вернуться в город, который когда-то был для него футбольной домом. Причиной приезда бразильца в столицу Каталонии стал давний конфликт с Барселоной, сообщает Marca.

Неймар требует у своего бывшего клуба 23 миллионов евро, которые были прописаны в его контракте в качестве бонуса за лояльность. Ранее Барселона выплатила нападающему 20 млн евро и считает, что этого достаточно, поскольку опальная звезда покинул клуб до окончания своего контракта.

Более того, каталонский гранд подготовил встречный иск, чтобы вернуть деньги, которые были выплачены Неймару раньше. Лидер ПСЖ сначала не планировал лететь в Испанию, однако источник утверждает, что бразилец таки примет непосредственное участие в судебном процессе, который начнется завтра.

Барселона могла обойтись без Гризманна, трансфер Неймара также не нужен, – кандидат в президенты каталонского клуба Барселона могла обойтись без Гризманна, трансфер Неймара также не нужен, – кандидат в президенты каталонского клуба

Напомним, этим летом Неймар надеялся вернуться в Барселону в статусе игрока, однако каталонцы не смогли договориться с ПСЖ о трансфере.