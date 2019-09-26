Восходящая звезда Барселоны пропустит Эль-Классико: названа причина

Новости спорта:Молодой талантливый форвард Барселоны Ансу Фати вероятнее всего не сможет сыграть в матче против мадридского Реала.

Как сообщает Marca, восходящая звезда Барселоны Ансу Фати, имеющий бисау-гвинейские корни, может быть вызван в расположение юношеской или молодежной сборной Испании.

Сборная Испании U-17 примет участие в чемпионате мира в Бразилии, который будет проходить в октябре-ноябре, во время того, как будут проходить поединки всех внутренних первенств. На этот же период припадает встреча Барселоны и Реала в рамках Ла Лиги (23 октября).

Таким образом, "сине-гранатовые" хотят повлиять на то, чтобы Фати был вызван в расположение сборной до 21 года, а не U-17. Одной из причин такого желания является факт того, что сборная U-21 свои матчи будет проводить во время международной паузы, в том числе, 16-летний форвард сможет принять участие в Эль-Классико.

Напомним, Ла Лига утвердила дату и время начала ближайшего Эль-Классико.