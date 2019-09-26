Скачать
Четверг, 26.09.2019
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Вечер бокса в Киеве 25 сентября: результаты боев (Видео)
Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)
Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)
Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ
Чемпионат УПЛ: анонс и где смотреть матчи 9-го тура
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой в хевивейте

Восходящая звезда Барселоны пропустит Эль-Классико: названа причина

Восходящая звезда Барселоны пропустит Эль-Классико: названа причина
19:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой талантливый форвард Барселоны Ансу Фати вероятнее всего не сможет сыграть в матче против мадридского Реала.

Как сообщает Marca, восходящая звезда Барселоны Ансу Фати, имеющий бисау-гвинейские корни, может быть вызван в расположение юношеской или молодежной сборной Испании.

Сборная Испании U-17 примет участие в чемпионате мира в Бразилии, который будет проходить в октябре-ноябре, во время того, как будут проходить поединки всех внутренних первенств. На этот же период припадает встреча Барселоны и Реала в рамках Ла Лиги (23 октября).

Таким образом, "сине-гранатовые" хотят повлиять на то, чтобы Фати был вызван в расположение сборной до 21 года, а не U-17. Одной из причин такого желания является факт того, что сборная U-21 свои матчи будет проводить во время международной паузы, в том числе, 16-летний форвард сможет принять участие в Эль-Классико.

Лидер Ман Сити получил несколько предложений от других клубов

Напомним, Ла Лига утвердила дату и время начала ближайшего Эль-Классико.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Ансу Фати.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
03 Мариуполь - Динамо: обзор матча (Видео)
04 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
05 Боец ММА "задушила" соперницу за 10 секунд (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь