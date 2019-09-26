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Аталанта - Шахтер: информация о билетах на матч Лиги чемпионов

Аталанта - Шахтер: информация о билетах на матч Лиги чемпионов
19:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:В ближайший вторник Шахтер проведет свой второй поединок в Лиге чемпионов.

Во вторник, 1 октября,  состоятся ряд матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. В частности, Аталанта примет донецкий Шахтер в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Игра двух "неудачников" первого тура начнется в 19:55 по киевскому времени. Второй матч группы С Манчестер Сити - Динамо (Загреб) начнется в 22:00.

Пресс-служба Горняков опубликовала информацию о билетах на матч с Аталантой. Так, билеты на гостевую встречу можно приобрести в кассах ОСК "Металлист", а стоимость "тикетов" составит €40.

Кроме того, в пресс-службе отметили,  что согласно итальянскому законодательству билеты должны содержать основную информацию о болельщике (фамилия, имя, дата и место рождения, национальность, номер паспорта). Для этого в кассах нужно будет предъявить загранпаспорт. В случае покупки  билета онлайн на официальном сайте Шахтера с вами свяжется сотрудник клуба для уточнения информации.

"Ждем вашей поддержки в Италии!", - говорится в сообщении на официальном сайте дончан.

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Напомним, в первом туре Шахтер дома был повержен Манчестер Сити, а Аталанта в гостях была уничтожена загребским Динамо.

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